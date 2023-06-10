التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا بنهر النيل فى أخميم بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مصرعه غرقا بنهر النيل بمنطقة شارع الأمير حسن بدائرة مركز شرطة أخميم وتم إنتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى وتم نقلها لمشرحة المستشفى المركزى بأخميم وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بغرق طفل بنهر النيل عقب لهوه على حافة النهر تم إنتشال الجثة وتم نقلها للمستشفى وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم عقب إنتقال العميد مأمور مركز شرطة أخميم بغرق طفل بنهر النيل بشارع الأمير حسن بندر أحميم وبالانتقال تم إنتشال الجثة ".

تبين غرق الطفل صفوت س ف ج 5 سنوات ويقيم بذات الناحية تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي وافاد والده المدعو سلامة ف ج م 33 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو نجله المذكور علي حافة نهر النيل أمام المنزل إنزلقت قدماه وسقط بـه مما نتج عنه غرقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق "ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.