التحفظ على الدواب المربوطة بصناديق القمامة في مناخ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

شنت الأجهزة التنفيذية بحي المناخ في محافظة بورسعيد ، حملة مكبرة، اليوم السبت، لمتابعة الماشية والدواب بمناطق وشوارع الحي من ضبط عدد من الأحصنة المربوطة بالصناديق المخصصة للقمامة بمنطقتي الحرية الصغيرة والسادسة وإنذار أصحابها بعدم تكرار المخالفة والتأكيد علي المتابعة الدورية خلال الفترة المقبلة.

وتشكلت الحملة من إداراتي الاشغالات برئاسة محمود مهران، والورش برئاسة محمود جاد، وشئون البيئة برئاسة المهندسة فوزية النعناعي.

وأكد رئيس حي المناخ، علي الضرب بيد من حديد ضد المخالفين المتسببين في هذه الظاهرة من أصحاب الماشية والدواب، موجها تعليماته بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم ومصادرة الماشية والدواب.