كتب محمد جمال

نقلت صحيفة التايمز عن محققين أمريكيين أن هناك أدلة تشير لتسرب كورونا من معهد بووهان بعد تجارب بتعاون الجيش الصينى، بحسب شبكة العربية.

وأكد المحققون أن علماء صينيين جمعوا بالتعاون مع الجيش مسببات لأمراض قاتلة فى ووهان قبيل تفشى كورونا، وأضاف المحققين أن علماء صينيون كانوا يديرون مشروعا سريا يتضمن تجارب خطيرة سبب تفشى فيروس كورونا 2019.