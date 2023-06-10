البيت الأبيض يعلق على خسائر كييف الكبيرة خلال محاولات تنفيذ الهجوم المضاد

وكالات

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، بأن الولايات المتحدة تعتزم مواصلة دعم أوكرانيا من أجل ضمان "نجاحها في الأسابيع والأشهر المقبلة".

وقال كيربي معلقاً على تقارير عن خسائر كبيرة لأوكرانيا خلال محاولات هجومية: "سأترك الأمر للأوكرانيين أنفسهم للتحدث عن عملياتهم الهجومية. لن نفعل ذلك. ولكن، من الواضح احتدام القتال على الجانب الشرقي لأوكرانيا، من دونباس إلى الجنوب".

وأضاف: "هناك اشتباكات بين القوتين، هناك معارك وهناك خسائر. هذا ما يفعلونه وبدون التحدث نيابة عنهم، سنركز على ضمان حصولهم على جميع الموارد والقدرات والتدريب الذي يحتاجون إليه للنجاح في الأسابيع والأشهر المقبلة".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، إنه "من المؤكد تماما أن الهجوم الأوكراني قد بدأ، ويتجلى ذلك من خلال استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية للجيش الأوكراني".

وأشار إلى أنه "لم تنجز القوات الأوكرانية مهامها في أي من مناطق القتال"، بينما تكبدت خسائر كبيرة.