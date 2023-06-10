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البيت الأبيض: لا نرى أي مؤشر لنشوب حرب نووية جراء نشر الأسلحة النووية في بيلاروس

السبت، 10 يونيو 2023 02:00 ص
البيت الأبيض: لا نرى أي مؤشر لنشوب حرب نووية جراء نشر الأسلحة النووية في بيلاروس منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي
وكالات

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قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، أن واشنطن لا ترى أي سبب لتغيير جهوزية قواتها أو أي خطر وشيك، فيما يتعلق بنشر الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروس.

وأشار كيربي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "لا ترى الولايات المتحدة أي مؤشر خطر لنشوب حرب نووية فيما يتعلق بتقارير عن نقل أسلحة نووية تكتيكية روسية، ونشرها على أراضي بيلاروس". 

وأضاف: "لا نرى أي مؤشر خطر وشيك بحدوث حرب نووية في أوكرانيا أو في القارة".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق يوم الجمعة، أن نشر الأسلحة النووية التكتيكية الروسية في بيلاروس سيبدأ فور الانتهاء من إعداد المرافق اللازمة في 7 و 8 يوليو.

كما قال سكرتير مجلس أمن بيلاروس ألكسندر فولفوفيتش، في وقت سابق، إن بلاده ستنشر الأسلحة النووية التكتيكية الروسية على أراضيها، لأن الغرب لم يترك لها خيارا آخر.


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