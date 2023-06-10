البيان المالي 2024/2023 يرصد الإصلاحات الحكومية لتعزيز مستوى الشفافية

كتبت نورا فخرى

استعرض البيان المالي للسنة المالية الجديدة 2023/2024 المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أهم الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الدولة المصرية، ومنها إصلاحات لتعزيز مستوى الشفافية.

وفي هذا الصدد نستعرض ما بذلته الحكومة لرفع مستوى الشفافية:

1- نشر بيانات المناقصات الحكومية التي تزيد قيمتها عن 20 مليون جنيه على موقع هيئة المشتريات الحكومية، على أن تتضمن البيانات المنشورة طريقة الترسية، والعرض الفائز، واسم الشركة أو الجهة أو التحالف صاحب العرض الأفضل الفائز، مع ضمان السماح للجميع بالاطلاع على نتائج المناقصات الحكومية والبيانات المنشورة.

2- العمل على سرعة الانتهاء من نشر تقرير سنوى شامل يتضمن كافة تفاصيل الإعفاءات والخصوم والمزايا الضريبية والجمركية الممنوحة لكافة الجهات في الدولة وحجم الفاقد الضريبي.

3- نشر التقرير السنوي لآخر ثلاثة أعوام والصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحسابات الختامية للموازنة وباقي الجهات.