البيان الختامى للمجمع المقدس الأنطاكى السريانى الأرثوذكسى.. تفاصيل

كتب ـ محمد الأحمدى

انعقد المجمع المقدّس للكنيسة الأنطاكية السريانية الأرثوذكسية في دورة عادية في المقرّ البطريركي في العطشانة، بكفيا – لبنان، وذلك في الفترة ما بين 5 و10 يونيو 2023 بمشاركة أصحاب النيافة المطارنة الأجلاء، وذلك بدعوة من قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع.

وافتتح قداسة البطريرك أعمال المجمع المقدّس بالصلاة حيث طلب إلهام الروح القدس ليقود اجتماعات المجمع المقدّس بالحكمة، مذكّرًا برسالة الكنيسة والخدمة التي تقدّمها للمؤمنين، وبواجب الرعاة بأن يثابروا على الصلوات والقراءات المقدّسة وأن يكونوا مثالاً للآخرين في الخدمة والتقوى.

وأكّد على روح الأخوّة والتعاون التي يعمل بها آباء الكنيسة للوصول إلى النتائج المطلوبة، وصلّى قداسته وآباء المجمع المقدّس من أجل الكشف عن مصير صاحبي النيافة المطرانين مار غريغوريوس يوحنا إبراهيم وبولس يازجي المغيّبين قسرًا منذ أكثر من عشر سنوات.

وبعد أن عرض قداسته لأهمّ الإنجازات والمستجدّات الكنسية منذ انعقاد المجمع المقدّس في يونيو عام 2021، أشار قداسته أيضاً إلى الزلزال المدمّر الذيضرب تركيا وسوريا في شهر شباط الماضي وعن مشاهداته لآثار الزلزال المخيفة خلال زيارته لمدينة حلب ولمدينتي أديمان وأنطاكية في تركيا، فصلّى الآباء من أجل كلّ ضحايا الزلزال وشكروا كلّ مَن ساهم بمساعدة المتضرّرين جرّاء هذا الزلزال المدمّر. وكذلك شكر قداسته كلّ مَن تجاوب مع مبادرة "ميلاد دافئ".

ورحّب الآباء بالانفتاح الحاصل بين سوريا ومحيطها العربي وطالبوا بسرعة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، مصلّين من أجل أمن وسلام المنطقة بشكل خاص والعالم أجمع.

وتطرّق آباء المجمع المقدّس إلى الواقع الاقتصادي والمعيشي المتدهور الذي يرزح تحته أبناء الكنيسة في الشرق الأوسط، والذي تسبّب بتزايد الهجرة وخاصة بين الشباب رغم الجهود التي تقوم بها البطريركية والأبرشيات والشعب المؤمن في بلاد الانتشار في دعم الكنيسة وأبنائها في الشرق الأوسط. شدّد الآباء علىضرورة متابعة هذه الجهود.

ونوّه الآباء بدور الشباب في الكنيسة كونهم حاضر الكنيسة ومستقبلها، وتفعيل نشاطهم في كلّ الإبرشيات.

وأكّد الآباء على أهمية أن يعيش أبناء الكنيسة إيمانهم المسيحي في وسط التحديات الكبيرة التي يواجهونها من تيارات إلحادية وإيديولوجيات محاربة للإيمان،وعلى ضرورة الحفاظ على هويّتهم الدينية السريانية أينما كانوا.

تابع الآباء مجريات الأحداث في كنيستنا في الهند واستمعوا إلى التقارير الخاصة في هذا الشأن مؤكّدين على وحدة الكنيسة الأنطاكية في كلّ مكان. كما تأسّفوا على استمرار الاستيلاء على كنائسنا وأملاكها في الهند من قبل المنشقّين. وثمّنوا موقف أبناء الكنيسة الثابت وانتماءهم العميق إلى كرسي أنطاكية السرياني الأرثوذكسي.

وثمّن الآباء المبادرة التي قدّمها قداسة سيدنا البطريرك بدعوة أصحاب القداسة والغبطة بطاركة الكنائس ذات التراث السرياني الذين اجتمعوا في المقرّ البطريركي في العطشانة بلبنان في 15 و16 ديسمبر2022، مصلّين من أجل نجاح هذه اللقاءات واستمرارها.

ودرس الآباء الاقتراحات الواردة من الأبرشيات السريانية بما يخصّ موعد الاحتفال بعيد القيامة، فرأوا الحاجة إلى الاستمرار بدراسة الموضوع وانتظار نتائجالمساعي المسكونية مع باقي الكنائس في هذا المجال.

وبعد مراجعة نظام المجلس الأبرشي وكذلك قانون إدارة الأوقاف وأملاك الكنيسة، تقرّر إعطاء فرصة لتقبّل ملاحظات إضافية قبل تصديقهما.

وأقرّ الآباء إعادة تنظيم هيكلية أبرشية أميركا الوسطى وذلك باستحداث ثلاث أسقفيات تحت إدارة الأبرشية.

واستعرض الآباء أهمّ النشاطات التي تقوم بها الكنيسة بمختلف أبرشياتها في هذه السنة بمناسبة اليوبيل المئوي الخامس عشر لاستشهاد القديس مارفيلوكسينوس المنبجي كما قرّروا تكريس العام القادم 2024 للاحتفال باليوبيل المئوي الثالث عشر لانتقال القدّيس مار جرجس أسقف العرب (724 +).