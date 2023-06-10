اليوم السابع
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الانتقادات تنهال على بوريس جونسون بعد استقالته لتضليل البرلمان

السبت، 10 يونيو 2023 01:50 م
الانتقادات تنهال على بوريس جونسون بعد استقالته لتضليل البرلمان جونسون
كتبت رباب فتحى

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انتقد السير كير ستارمر، زعيم حزب العمال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى الأسبق، بعد اتهامه بتضليل البرلمان حول تجمعات حدثت فى مقر مجلس الوزراء سواء فى داونينج ستريت أو تشيكرز، واعتبر أن الأخير عامل الجمهور بازدراء. 
 
وأوضحت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن حزب العمال لم يهدر أي وقت هذا الصباح في استخدام الانتخابات الفرعية الوشيكة في أوكسبريدج وساوث رويسليب لمطالبة المؤيدين بالتبرعات.
 
في رسالة بريد إلكتروني إلى المؤيدين ، كتب كير ستارمر: كان [بوريس جونسون] يعتقد أنه فوق القانون. لقد عامل الشعب البريطاني بازدراء واحتفل بينما كانت الأمة حزينة. لدى حزب العمال الآن فرصة لتحقيق نصر تاريخي. فرصة من شأنها أن ترسل رسالة حقيقية حول نوع البلد الذي نريد أن نراه ، حيث تكون اللباقة والاحترام مهمتان في سياستنا. 
 
وأضاف "يدرك ريشي سوناك [رئيس الوزراء البريطانى]  أن هذه اللحظة حاسمة وسوف يلقي بكل قوته فيها. لا يمكننا أن ندع حزب المحافظين ينفقون علينا. لا يمكنهم الحصول على تلك الميزة. الفوز في هذه المنافسة هو خطوة حيوية نحو حكومة حزب العمال المقبلة."
 
وتقدم بوريس جونسون باستقالته كنائب من البرلمان. 
 
ومن ناحية أخرى، انتقد ويل والدن، المستشار السابق لبوريس جونسون ، الذي قال في وقت سابق إنه لا يعتقد أنها كانت النهاية بالنسبة له على الصعيد السياسي، عدم اعتذار رئيس الوزراء الأسبق، معتبرا أنه سلوك "ترامبى للغاية"، أى أنه أخطأ ولا يريد الاعتذار مثلما يفعل الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب. 
 
وقال لبرنامج توداي على راديو بي بي سي 4: أشعر أنه غاضب وهو مقتنع بحقيقته. لا يوجد اعتذار ولا تحمل للمسئولية. كل شيء يبدو ترامبي للغاية. أعتقد أن جزءًا كبيرًا منه يعتقد بالفعل أنه ارتكب خطأ.

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زعيم حزب العمال

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تضليل البرلمان



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