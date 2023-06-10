الاستخبارات العسكرية العراقية تلقي القبض على إرهابية بداعش في صلاح الدين

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم السبت، إلقاء القبض على إرهابية كانت تشغل منصب ما يسمى مسؤولة توزيع الكفالات في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.

وذكر بيان لإعلام المديرية، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بعملية نوعية وجهد استخباري مميز لشعبة الفرقة الرابعة عشر التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الخمسين، تم نصب كمين محكم في قرية الشيخ حمد".

وأضاف أن العملية الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض على إحدى الإرهابيات المطلوبات للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء الشرقاط الساحل الأيسر التابع إلى محافظة صلاح الدين.

وأشار إلى أن الإرهابية كانت تعمل بمنصب ما يسمى مسؤولة توزيع الكفالات في قضاء الشرقاط، مؤكداً تسليمها إلى جهة الطلب أصولياً.