اليوم السابع
Ads
السبت، 10 يونيو 2023 12:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الاستخبارات العسكرية العراقية تلقي القبض على إرهابية بداعش في صلاح الدين

السبت، 10 يونيو 2023 11:23 ص
الاستخبارات العسكرية العراقية تلقي القبض على إرهابية بداعش في صلاح الدين القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم السبت، إلقاء القبض على إرهابية كانت تشغل منصب ما يسمى مسؤولة توزيع الكفالات في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.

وذكر بيان لإعلام المديرية، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بعملية نوعية وجهد استخباري مميز لشعبة الفرقة الرابعة عشر التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الخمسين، تم نصب كمين محكم في قرية الشيخ حمد".

وأضاف أن العملية الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض على إحدى الإرهابيات المطلوبات للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء الشرقاط الساحل الأيسر التابع إلى محافظة صلاح الدين.

وأشار إلى أن الإرهابية كانت تعمل بمنصب ما يسمى مسؤولة توزيع الكفالات في قضاء الشرقاط، مؤكداً تسليمها إلى جهة الطلب أصولياً.

 


الاستخبارات العسكرية

العراق

داعش

صلاح الدين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة