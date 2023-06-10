الإعدام لـ3 متهمين بقتل شخص بسبب خلافات سابقة فى شبرا الخيمة

القليوبية ــ إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، والمستشار محمود أبو اليزيد جاب الله، ووكيل النيابة أحمد أيسر، وأمانة سر هاني خطاب، بالإعدام لـ3 متهمين بقتل عامل بسبب خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهم الأول باستخدام سلاح ناري فرد خرطوش، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتى الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16533 لسنة 2022 جنح قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4199 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "محمود ع م"، 24 سنة، محبوس، و"محمود م ع"، 23 سنة، هارب، و"عبد الله ع م"، 22 سنة، هارب، وجميعهم مقيمين دائرة قسم أول شبرا الخيمة، قتلوا المجنى عليه "عادل خالد عبد الرحمن"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بينوا النية وعقدوا العزم على ذلك.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أعدوا لذلك الغرض سلاحا نارياً (فرد خرطوش)، موضوع الاتهام الثاني، على إثر خلافات سابقة فيما بين المتهم الأول والمجني عليه المتوفي إلي رحمة مولاه، وترصدوا له بمكان أيقنوا سلفا تواجده فيه، وما أن ظفروا به حتى استدرجه المتهم الثاني لمكان الإيقاع بضحيتهم، وقابله المتهم الأول وأطلق صوبه عيارا ناريا وجعلوا من ذلك المكان ساحاً لإعدامه فسقط أرضاً غارقا في دمائه.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين لم يتركوا المجني عليه إلا جثة هامدة حتي أيقنا أنه مفارقاً للحياة، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، محدثين إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق طية بالأوراق والتي أودت بحياته حال تواجد المتهم الثاني والثالث على مسرح الجريمة للشد من أزر الأول وذلك على النحو المين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحاً غير مششخن "فرد خرطوش"، بغير ترخيص على النحو المبين بالأوراق، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري أنف البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالأوراق، كما أطلق المتهم الأول عيار نارياً مستخدما السلاح الناري سالف الوصف والبيان بمكان تواجد المجني عليه علي النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت المحكمة لشهادة شهود الواقعة، الذين أكدوا أنهم حال تواجدهم بمكان الواقعة فوجئوا بالمتهمين الثلاثة مستقلين دراجة نارية، وترحل المتهم الثاني منها متوجها للمجني عليه، وطلب منه التوجه لمحادثة المتهم الأول فانصاع لأمره، وما أن اقترب المجني عليه من المتهم الأول أشهر في مواجهته سلاحا ناريا "فرد خرطوش"، مطلقا صوبه عيارا ناريا فاستقر بجسده، وتمكن المتهم الثاني من استقلال الدراجة النارية رفقتهم وقام المتهم الثالث بالفرار بهم، فانبطح المجني عليه أرضا متأثرا بجراحه حتي وافته المنية قاصدين من ذلك إزهاق روحه.