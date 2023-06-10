"الإسكيت" تنافس كرة القدم في دمياط.. ولاعب: هدفنا منتخب مصر "فيديو"

دمياط - هيثم مراد

احتلت رياضة "الاسكيت" مكانة كبيرة بين أبناء دمياط في الآونة الأخيرة، لتظهر وبقوة في سماء الرياضة، حيث حرص العديد من الأهالي على تعلم تلك اللعبة، أيضا انصرف اهتمام الكثير من الأطفال إلي ممارستها على حساب العاب أخري أبرزها "كرة القدم" لتتمكن بذلك رياضة "الاسكيت" من حجز مقعدا بين اهتمامات أبناء محافظة دمياط.

والتقي "اليوم السابع" بأحد ممارسي لعبة "الاسكيت" للتعرف على أسرار تلك الرياضة وكيف احتلت تلك المكانة داخل دمياط؟

"الأعداد تتزايد ويوميا نستقبل أعضاء جدد للانضمام إلي هذه اللعبة" بهذه العبارة بدأ نصر الشيال مدرب لعبة الاسكيت حديثه لنا ليستكمل الحديث قائلا: " ظهرت تلك اللعبة في دمياط منذ عامين، كونا فريقا وقمنا بتقديم الفقرات المختلفة، كان ظهورنا مختلف .. كان أمرا جيد .. والآن نحن نقوم بتدريب الأعضاء الجدد على تلك اللعبة"

وأكد مدرب الاسكيت بدمياط قائلا: " أنها تعتمد على الاتزان بشكل كبير، حيث يمكنك أن تتعلمها سريعا إذا رغبت ذلك، غير أنه ليس من الممكن الاستمرار بها دون مقومات جسدية معينة" واستكمل الحديث فقال: " تساعدك لعبة الاسكيت على خسارة الوزن دون الحاجة إلي برامج تأهيلية عليك فقط الاستمرار والتدريب فهي تساعد على هذا الأمر بشكل كبير"

وعن مستقبل اللعبة أخبرنا كابتن نصر قائلا: " أري أنها تنتشر بصورة كبيرة بين أبناء المحافظة، اعتقد اننا سنمتلك أكثر من فريق في تلك الرياضة، جميعهم أكفاء ولكن عندما تتعلم رياضة الاسكيت في سن صغير يكون هذا أمرا جيدا، وعلينا تفهم هذا الأمر، أصبحت رياضة الاسكيت تنافس العاب أكثر شهرة مثل كرة القدم الان.. اهتمام البعض بدأ ينصرف إلي هذه اللعبة"

"نسعي إلي الالتحاق بمنتخب مصر، نستعد ونعمل من أجل هذا الهدف، ما تعلمته من خلال تجربتي مع رياضة الاسكيت، أن هناك أمرا بعيدا جميع الأهداف من السهل تحقيقها وهدفنا منتخب مصر"



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