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الأعلى كفاءة بالعالم.. مجمع بنبان الشمسى يضع مصر بالمركز الـ4 لأكبر المحطات

السبت، 10 يونيو 2023 06:00 ص
الأعلى كفاءة بالعالم.. مجمع بنبان الشمسى يضع مصر بالمركز الـ4 لأكبر المحطات وزارة الكهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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تحتل مصر حاليا المركز الـ4 عالميا من حيث أكبر محطات بالعالم لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية  والتى توجد بمحافظة أسوان و تحديدا بمنطقة بنبان  بقدرة 2000 ميجا وات والتى تم إنشائها بالتعاون بين وزارة الكهرباء و القطاع الخاص، و ذلك بين الدول التى تضم أكبر محطات شمسية حيث تحتل الهند المركز اﻷول و يليها الصين ثم محطة أخرى بالهند.
 
و لهذه اﻷسباب يحتل مجمع  بنبان للطاقة الشمسية المركز الـ4 عالمياً :
 
1 -  يضم الموقع 32 محطة شمسية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.
 
2- تبلغ قدرة كل محطة 50 ميجا وات.
 
3- تم إنشاء محطات المحولات من النوع المعزولة بالغاز gis بالكامل لأول مرة في مصر.
 
4-  يعد رابع أكبر تجمع لمحطات طاقة شمسية بنظام الخلايا الفولطية بدون تخزين علي مستوي العالم.
 
5- حصل على جائزة التميز الحكومي العربية في دورتها الأولى كأفضل مشروع تطوير بنية تحتية.
 
6- أطلق على مجمع بنبان الشمسى "عاصمة العالم للطاقة الشمسية".
 
7- تخطط وزارة الكهرباء حاليا للتوسع في المشروع ليصل إجمالي القدرات المولدة منه إلى 2000 ميجا وات ليصبح أكبر قدرات بالعالم.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

بنبان

الطاقة الشمسية

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