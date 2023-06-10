اعترافات لصوص الدراجات النارية بالقاهرة: نسرقها بكسر الجادون وتوصيل الأسلاك

محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادى

لجأ أفراد عصابة لحيلة "كسر الجادون وتوصيل الأسلاك"، لسرقة الدراجات النارية في القاهرة، حيث اعترف اللصوص ببيع المسروقات بنصف ثمنها لأحد عملائهم.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة من ضبط عدد 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظة القاهرة حال استقلالهم دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بها قطع بالأسلاك، وبحوزتهم سلاح أبيض.

وبمناقشتهم عن مصدر الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون وتوصيل الأسلاك" وأقروا بارتكاب واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأقروا بالتصرف فيها بالبيع لدى عميلهم "سيئ النية" محبوس على ذمة إحدى القضايا "وتم ضبط الدراجة النارية".

وبإستدعاء المجنى عليهما إتهموهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.