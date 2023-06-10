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استرداد 285 فدانا من أملاك الدولة بمركز مطاي بالمنيا

السبت، 10 يونيو 2023 04:13 م
استرداد 285 فدانا من أملاك الدولة بمركز مطاي بالمنيا إزالة
المنيا - حسن عبد الغفار

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أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار جهود الوحدات المحلية، في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة، ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

من جانبه ، قال هشام فايز رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، إنه تم تنفيذ حملة مكبرة لاسترداد 285 فدان أملاك دولة وتسليمها لجهة الولاية، و إزالة  15 حالة تعد علي الأراضي الزراعية بمساحة 1360 متر مربع، و 4 حالات تعد بقرية الشيخ حسن وبالظهير الصحراوي لقرية حلوة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
 

مطاى

وحدات محلية

املاك الدولة

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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