اتحاد العمال بمؤتمر العمل يدعو للتكاتف ضد محاولات دعم المثلية الجنسية

وقال محمد جبران، خلال مداخلته بالاجتماع الذى دعت له منظمة الوحدة النقابية الإفريقية (الاواتو)، على هامش مؤتمر العمل الدولي، المنعقد فى قصر الأمم المتحدة بجنيف: "المنصة الكريمة، اسمحولى لى أن نضع تحفظنا على بند الميزانية بدعم صندوق المثلية الجنسية، نحن الشعوب الافريقية لنا عاداتنا وتقاليدنا ولنا قيمنا الدينية الثابتة، متمنيا إعادة النظر فى دعم هذا الصندوق، مطالبا الجميع أن يكون لنا صوتا عاليا للحفاظ على قيم ومبادئ شعوبنا العربية والافريقية، وانا اثق كل الثقة لرفض مثل هذه الحملات.

وأضاف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه لاحظ خلال عرض اجندة المؤتمر باللجنه المالية بتوجيه جزء من دعم المنظمة لدعم صندوق المثلية الجنسية ومحاولة البعض الحشد للتصويت بالموافقة على هذا البند.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى دعت له منظمة الوحدة النقابه الافريقية، على هامش مؤتمر العمل الدولى المنعقد بالعاصمة السويسية جنيف، بمشاركة وفد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالدورة 111 لمؤتمر العمل الدولى والمنعقد فى قصر الأمم المتحدة – بحضور مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف السفير دكتور أحمد إيهاب جمال الدين – ووزير العمل حسن شحاتة، ومحمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والوفد المرافق له، والذى يشارك فيها 5000 مندوب يمثلون 187 أطراف العمل الثلاثة “حكومات وأصحاب أعمال وعمال”، حول العالم.