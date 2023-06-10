إيمان خريجة "نوعية" بورسعيد بامتياز تحكى مشوارها مع آلة السمسمية فى بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

إيمان حدو " تناهز الثالثة والعشرين من عمرها والحاصلة على بكالوريوس تربية نوعية جامعة بورسعيد شعبة التربية الموسيقية بتقدير امتياز عام 2021 فضلاً عن ترتيبها الثانى على الدفعة.

وتحكى إيمان حدو لـ "اليوم السابع" عن مشوارها قائلة: بدأت مشوارى الفنى وأنا عندى 16 عاماً وكان والدى الداعم وراء حبى للموسيقى عندما كنت ارافقه خلال متابعة حفلات السمسمية وفنونها وذلك لعشقه وحبه لها ايام الزمن الجميل.

واضافت ايمان أن فضولها لعزف الجيتار والاورج وراء عشقها للساحرة أو النداهة كمايطلقون عليها فضلاً أنها تحكى نضال وكفاح شعب مدينتى الباسلة بورسعيد.

وتابعت: أنها فى 2016 أسست فرقه" أمواج " عندما تعلمت على يد الفنان ماجد الشناوى صديق والدها فن العزف على آلة السمسمية ومن خلال متابعتها حفلات فرقة الطنبورة أسبوعياً فى مدينة بورفؤاد مع الريس زكريا مؤسس فرقة " الطنبورة.

وفى ذات السياق أكدت إيمان أن فضولها للمرة الثانية جعلها تتوقف عند آلة السمسمية تزامناً مع آنذاك لدراستها المقامات التى تختلف تماماً عن آلة الجيتار والالآت الأخرى ومن ثم تعلمت خلال أيام وجيزة العزف على الآلة الخمس أوتار ثم ال 21 وتر وأصبحت اجيد العزف الشرقى فضلاً عن اغانى أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ناهيك عن العزف السماعى على آلة السمسمية بمفردها.

ومن جانبها قررت أن يكون لها كيان مستقل وبالفعل أكدت أنها بدأت ضم فتيات فى عمر الزهور للعمل على تأهيل وتدريب الفتيات لعرض الفن الجميل الراقى فى الندوات الثقافية والندوات الأدبية و الاوبرا والتليفزيون.

وأكدت أنها فى 2019 نجحت فى تكوين فرقة أمواج وبدأت العروض كما رسخت فكرتها على المسرح المفتوح بالاوبرا بالقاهرة ومهرجان كايرو فستفال سيتى واشتركنا فى مسابقة العزف على آلة السمسمية وحصلنا على المركز الثانى ثم سافرت بمفردى إلى المملكة الأردنية الهاشمية لتمثيل مصر كاعازفة لآلة السمسية فى مهرجان العقبة الدولى للفنون كما سيتم مشاركتنا خلال يوليو القادم 2023 الإحتفال بعيد العقبة القومى.

واختتمت إيمان حدو قائلة إن نجاحها يرجع لوالدها وزوجها المؤمن برسالتها الراسخة مؤكدة أنها دخلت عالم فن السمسمية ليس للشهرة ولا سبوبه ولكن لعشقها للموسيقى بقدر عدم الإستغناء عن الماء والهواء فضلاً أن السمسمية بالنسبة لى تعد اكسير الحياة.