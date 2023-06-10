إعلامى عُمانى: أرى في مصر تغييرا مذهلًا والإعلام المصرى يلعب دورًا مهمًا

إيمان حنا

قال الإعلامى العُمانى خالد الزدجالى، إن الزيارة التي قام بها الوفد الصحفى العمانى إلى مصر لتوطيد العلاقات الثقافية والإعلامية وفتح آفاق جديدة لها تعد زيارة أخخ لأخيه، فوجدنا في"أم الدنيا" كل ترحاب وكرم ضيافة كعادة المصريين لأشقائهم، وهذا التعاون بين الصحفيين المصريين والعمانيين ليست جديدة بل هي مجذرة، وجاء الملتقى المصرى العمانى تتويجا لهذه المسيرة من العلاقات المشتركة، خاصة أن توقيتها بعد زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر.

وأشار الزجالى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى الدور الكبير الذى يلعبه الإعلام في تعزيز العلاقات بين الدول، وتوضيح صورة الآخر، مشيدا بدور الإعلام المصرى الذى يساهم في تعزيز علاقات مصر بأشقائها، ونتوقع مزيدا من التعاون في الفترة القادمة.

وأكد أن السلطان هيثم يولى اهتمام كبيرا بالجانب الثقافي والإعلامى ، وعلاقات السلطنة مع الدول الأخرى في هذا الجانب .

وأضاف الزدجالى، "المس في مصر تغييرا مذهلا خلال العشر سنوات الأخيرة، وأراها متجددة وبها حراك كبير يسير بخطوات متسارعة، ونحن خلال زيارتنا الحالية رأينا حركة تعمير وعمل في كل مكان، إن مصر ينتظرها مستقبل مشرق خلال السنوات القليلة المقبلة، وبالرغم من هذا التطور الكبير إلا أن مصر محافظة على عاداتها وقيمها الأصيلة ، والشعب المصرى يحافظ على روحه الطيبة فهو شعب مضياف .

وعن أجمل الأكلات المميزة لمصر، قال الكشرى والفول والخبز المصرى له طعم مميز لا أجده في أي مكان في العالم.

وقد استضافت مصر وفدا إعلاميا وصحفيا من سلطنة عمان ضم أعضاء جمعية الصحفيين العمانية وجمعية السينمائيين وجمعية الكتاب والأدباء العمانية ، وأجرى الوفد خلال زيارة التي امتدت لعدة أيام ، العديد من الأنشطة من بينها عقد الملتقى الصحفى المصرى العمانى بمتحف الحضارات، وتوقيع مذكرة تفاهم بين نقابة الصحفيين وجمعية الصحفيين العمانيين، والمنتدى الإعلامى المصرى العمانى الذى عقد بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمشاركة كرم جبر رئيس المجلس وسفير سلطنة عمان بالقاهرة السفير عبد الله الرحبى والدكتور محمد العريمى رئيس جمعية الصحافة العمانية ، وأعضاء الوفد العمانى ولفيف من كبار الإعلاميين المصريين، حيث ناقش المنتدى الثورة التكنولوجية الخامسة وتحديات الذكاء الاصطناعى .