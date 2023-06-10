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إصابة 9 أشخاص فى إطلاق نار جماعى بسان فرانسيسكو الأمريكية

السبت، 10 يونيو 2023 04:34 م
إصابة 9 أشخاص فى إطلاق نار جماعى بسان فرانسيسكو الأمريكية الشرطة الأمريكية
كتب محمد جمال

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أصيب العديد من الضحايا بالرصاص خلال إطلاق نار جماعى فى مقاطعة ميشن بسان فرانسيسكو، وقالت إدارة شرطة سان فرانسيسكو في تغريدة: "نستطيع أن نؤكد أن هناك 9 ضحايا لإطلاق النار، يتوقع أن ينجو الجميع من إصاباتهم"، بحسب سكاى نيوز.
 
وأضافت الشرطة أنه لا يوجد تهديد متواصل، وأن إطلاق النار "يبدو موجها ومعزولا"، وفقا للأسوشيتد برس، ونشرت إدارة الطوارئ بالمدينة تغريدة في وقت سابق تطالب فيها السكان بتجنب منطقة شارع 24، وشارع تريت أفينيو.
 
ذكرت الشرطة أن الضباط استجابوا لإطلاق النار بعد وقت قصير من التاسعة مساء، حسبما ذكرت قناة "كي بي أي إكس".
 
تم نقل المصابين للمستشفى، ولكن لم يتم التعرف على حالتهم على الفور.

سان فرانسيسكو

الشرطة الأمريكية

أمريكا

واشنطن



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