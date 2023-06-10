إصابة شخصين في حريق مصنع آيس كريم والحماية المدنية تخمد النيران بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب شخصين بحالات اختناق، اليوم السبت؛ إثر نشوب حريق في مصنع آيس كريم في المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران من جانب قوات الحماية المدنية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع للآيس كريم في المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدينة إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بثلاث سيارات إطفاء وخزان مياه تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما أسفر الحريق عن إصابة شخصين بحالات اختناق وتم إسعافهم بمحيط موقع الحريق.

وتبين من التحريات الأولية نشوب الحريق في مصنع للآيس كريم مكون من طابقين، وأن النيران نشبت في مخزن كارتون وبعض المخلفات بسطح المصنع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.