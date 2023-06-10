إصابة ربة منزل بطلق نارى بسبب خلافات الجوار بالبلينا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل ستشفى البلينا المركزى جنوب محافظة سوهاج، ربة منزل مصابه لطلق نارى بالساق اليمنى، وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعى، وذلك عقب قيام سائق وعامل بالتعدى عليها بسلاح نارى كان بحوزة الأول بسبب خلافات الجيرة تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بإصابة ربة منزل بطلق نارى وتم نقلها إلى المستشفى الجامعى للعلاج وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم وتم التحفظ على السلاح عقب إرشاد المتهمين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بوصول المدعوة ناجحه ن م ا 42 سنة ربة منزل الى المستشفى المركزى وتقيم بناحية الساحل بحري دائرة مركز البلينا مصابه " طلق ناري بالساق اليمني " وتم تحويلها لمستشفي سوهاج الجامعي .

وبسؤال المصابة قامت بإتهام كل من عبد الله ح م ع 19 سنة سائق و نجل عمومته حاتم ع ع م 19 سنة عامل ويقيمان بذات الناحية بالتعدي عليها وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزة الأول مما نتج عنه إصابتها بسبب خلافات الجيرة.

تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم وبمواجهتهما اقرا بإرتكاب الواقعة لذات السبب تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.