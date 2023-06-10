إزالة 15 شونة ومخزنا ضمن التعديات على أملاك الدولة في بورسعيد

بورسعيد - محمد فرج - محمد عزام

شنت الأجهزة التنفيذية في محافظة بورسعيد، حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 15شونة ومخزن متعدي على أملاك الدولة على مساحة 4000 مترا في نطاق شارع النصر بالقنال الداخلي.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بسرعة الإنتهاء من إزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة، واسترداد هذه الأراضي لاستغلالها في المشروعات القومية والخدمية، وتحت إشراف اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، ومحمد فواز رئيس حي الشرق.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بهذا الملف، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية.

وأشار إلى أن هناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتا إلى أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.