أمن الجيزة يسيطر على مشاجرة بين عدد من الأشخاص في العياط

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص في منطقة العياط نتيجة خلافات بينهم، وأسفرت المشاجرة عن إصابة 5 اشخاص من طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بمنطقة العياط.

بإجراء التحريات تبين تشاجر عدد من الأشخاص، بسبب خلافات بينهم، وأسفرت المشاجرة عن إصابة 5 أشخاص من المتشاجرين.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.