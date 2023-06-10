أعمال توسعة ورصف وتطوير بشوارع عدد من مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت عدد من مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ،" كفر الشيخ، بلطيم، بيلا، فوه، دسوق" أعمال رصف، وتمهيد طرق، واستمرار أعمال الرصف بعدد من الشوارع وتطوير ميدان النصر، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشيخ، باستمرار أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع، وتابعة أعمال الرصف، واستلام الأعمال بأعلى معايير الجودة، طبقاً للخطة الاستثمارية، وأعمال الطرح.

تفقد المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، المرحلة الأخيرة لأعمال الرصف بشارع عبد الهادي راضي، بمحيط شركة المياه والصرف، وإدارة مرور كفر الشيخ، ضمن أعمال الرصف لشارع عبد الهادي راضي، ضمن خطة الرصف لشوارع عاصمة المحافظة، والتي شهدت طفرة في أعمال التطوير ورفع كفاءتها بالكامل، بجانب تطوير الميادين بحي شرق وغرب كفر الشيخ، بحضور خضراوي خضر، رئيس حي شرق كفر الشيخ، ومهندسي الطرق والمشروعات، والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بكفر الشيخ.

تابع اللواء عمرو الفداوي رئيس مركز ومدينة بلطيم، سير العمل باستكمال أعمال الرصف ووضع الطبقة الرابطة بالحارة اليمين بشارع المحكمه بطول 1100 وعرض 20، بداية من رافد الدولي، وحتى المساكن ضمن الخطة الاستثمارية 2022/2023، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التمهيد ورفع مخلفات التجريف ووضع طبقة الأساس ( سن ) ،وذلك تحت إشراف نائب رئيس المدينة،محمد البنا، ومدير الإدارة الهندسيه، مهندس وائل بكر، ومدير المشروعات، مهندسة غادة صلاح دعدور، والمهندس نصحي سعدالله، وفريق العمل المعاون لهم.

تفقد وائل فرج ، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال رصف شارع البوستة القديمة بعد إزالة الطبقة القديمة، ووضع طبقة الأساس، ورفع مطابق الصرف الصحى، وغرف التليفونات، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بمدينة فوه، يأتى ذلك بعد التأكد من سلامة البنية التحتية خطوط المياه والغاز الطبيعى والصرف الصحي والتليفونات وكابلات الكهرباء.

وشدد رئيس المركز والمدينة على ضرورة بذل أقصى الجهود وإنهاء الأعمال بأقصى سرعة لتحقيق السيولة المرورية نظرا لحيوية الطريق.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا أعمال رصف وتوسعة ورفع كفاءة طريق «الجرايدة – بيلا - الكراكات» الواقع بنطاق مركز بيلا، وذلك بتكلفة قدرها 130 مليون جنيه، ضمن خطة الهيئة العامة للطرق والكباري بالتنسيق مع مديرية الطرق بكفر الشيخ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأوضح رئيس مدينة بيلا، أن طريق «الجرايدة – بيلا - الكراكات» البالغ طوله 19 كيلو مترًا يبدأ من قرية الكراكات مروراً بشارع بورسعيد بمدينة بيلا وصولًا بقرية الجرايدة مع تقاطع الطريق بطريق بلقاس الحامول، ويعد هذا الطريق من أهم المحاور المرورية الهامة التي تربط مدينة بيلا وقراها ببعضها البعض والمحافظات المجاورة، تنفذه الهيئة العامة للطرق.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال بوضع طبقة الأسفلت النهائية با بالمناطق المدرجة بالرصف (سبع شوارع بالمستعمرة ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2022/ 2023"وتم وضع الأسفلت وفق معايير الجودة ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، لتسهيل الحركة المرورية على الطرق، وتم القيام بقياس درجة الحرارة لطبقة الأسفلت بالإضافة بسحب عينة من طبقة الأسفلت لإرسالها إلى المعامل المتخصصة.



استمرار رصف الطرق بشرق كفر الشيخ



الاعمال الجارية في الرصف



توسعة طريق الجرايدة بيلا الكراكات



جانب من اعمال الرصف



جانب من اعمال توسعة طريق الجرايدة بيلا الكراكات



جانب من الاعمال الجارية



جانب من رصف الطرق



رصف الطرق ببلطينم



رصف الطرق ببلطيم



رصف الطرق بمدينة كفر الشيخ



رصف جانب من الطرق ببلطيم



متابعة اعمال الرصف بفوه