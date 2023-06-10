أطفال معجزة.. العثور على 4 أشقاء أحياء بعد 40 يوما على سقوط طائرتهم بالأمازون

كتبت رباب فتحى

بعد 40 يوما من تحطم طائرة كانوا يستقلونها في الغابة، تم إنقاذ أربعة أطفال من السكان الأصليين أحياءً من منطقة الأمازون الكولومبية بعد أن أصيبوا بسوء التغذية ولسعات الحشرات، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وفي معجزة حقيقية، نجا الأطفال من العواصف الشديدة في واحدة من أكثر المناطق قسوة في البلاد ، موطن الحيوانات المفترسة والجماعات المسلحة.

وقال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو ، "لقد قدموا لنا مثالاً للبقاء والمرونة سيدخل التاريخ" ، واصفاً إياه بأنه "فرحة للبلد بأسره!"

وأوضحت الصحيفة أن الأشقاء الأربعة ، الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 9 و 4 سنوات بالإضافة إلى طفل يبلغ من العمر 11 شهرًا ، كانوا من مجتمع هويتوتو للسكان الأصليين. على الرغم من سوء التغذية ، لم يكن أي من الأطفال في حالة خطيرة ، حتى الطفل الأصغر ، الذي قضى عيد ميلاده الأول في الغابة.

ويعتقد جون مورينو ، أحد زعماء السكان الأصليين من مدينة فاوبيس القريبة ، أنهم نجوا من خلال تناول مجموعات بقاء الطعام التي ألقاها فريق البحث جوًا في الغابة ، لكن التعليم الذي تلقوه من جدتهم ربما كان أيضًا حيويًا.

وقال لوسائل الإعلام المحلية كامبيو: "هذه غابة عذراء ، كثيفة وخطيرة ... وكانوا سيستخدمون المعرفة التي اكتسبوها في المجتمع ، معرفة الأجداد ، من أجل البقاء على قيد الحياة".

ومنذ ذلك الحين ، تم نقل الأطفال إلى مدينة سان خوسيه دي جوافياري لإجراء فحوصات طبية وتقييمات نفسية.

وكان الأشقاء الأربعة على متن طائرة سيسنا 206 متجهة من بلدة سان خوسيه دي جوافياري إلى أراراكوارا في مقاطعة أمازوناس في صباح الأول من مايو عندما أصدر قائدها تحذيرًا بسبب عطل في المحرك.

بعد أسبوعين، تم العثور على الطائرة، وقد غرس أنفها في عمق الغابة في مقاطعة كاكيتا، على بعد 175 كيلومترًا جنوب سان خوسيه دي جوافياري. تم العثور على ثلاث جثث للبالغين ، بما في ذلك جثة والدة الأطفال البالغة من العمر 33 عامًا ، في الموقع ، ولكن لا توجد علامة على الأطفال.

وفي الأيام التي تلت ذلك برز بصيص أمل. على بعد حوالي 500 متر من موقع التحطم ، عثرت فرق البحث على آثار أقدام وفاكهة مضغ وحفاضات مستعملة. سرعان ما تم تكثيف جهود الإنقاذ ، المسماة عملية الأمل ، لتشمل في النهاية 150 جنديًا و 200 متطوع من مجتمعات السكان الأصليين المحلية بالإضافة إلى فريق من 10 كلاب من الرعاة البلجيكيين ، تغطي مساحة تزيد عن 323 كيلومترًا مربعًا. يتواصل البحث عن ويلسون أحد الكلاب التي اختفى خلال العملية.

أجرى فريق البحث عمليات مسح متعددة من الجو، وربطوا مكبر صوت بعيد المدى بطائرة هليكوبتر حيث قاموا بتشغيل رسالة من جدة الأطفال بلغة هويتوتو ، لإخبارهم أن البحث جار والبقاء في مكانهم.



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