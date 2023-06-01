7.1 % زيادة فى أعداد بؤر التحصينات بلقاح الحمى القلاعية عام 2022

كتب مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس النشـرة السنوية لإحصـاءات أمـراض الحيوان والدواجن لعام 2022، ومن أهم مؤشراتها بلغت عـدد بؤر إصابة الماشية بمرض الحمى القلاعية 93 بــؤرة عام 2022 مقابل 36 بؤرة عام 2021 وذلك بنسبـة زيادة قدرها 3‚158٪، و بلغت الإصابة بمرض الجــلد العقــدى 6 بــؤرة عام 2022 مقـابل 16 بؤرة عام ٢٠21 بنسبة إنخفاض قدرها 5‚62٪.

وبلغت أعداد تحصينات لقاح الحمى القلاعيـة ثلاثـى العــترة للماشـية والحيوانـات 5‚9 مليـون حالة عام 2022 مقابل 9‚8 مليون حالة عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 1‚7٪.

وبلغــت أعداد الماشية والحيوانـــات التى تم علاجها من الأمراض الباطنة 690 ألف حالة عام 2022مقابل 686 ألف حالة عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 6‚0٪، وبلغت عــــدد بــؤر إصــابة الدواجــن بمـرض أنفلونـزا الطيـــور 70 بــؤرة عام ٢۰22 مقابل 65 بؤرة عــام ٢۰21 بنسبة زيادة قدرهـا 7‚7 ٪ .

وبلغت أعداد الدواجن التى تم علاجها من الأمـــراض الباطنـة 8‚1 مليــون حالــة عام ٢۰22 مقابــل 7‚1 مليون حالة عام ٢۰21 بنسبة زيادة قدرها 7‚5٪، وبلغت أعداد الماشية والحيوانات من حالات التلقيح الصناعى 421 ألف رأس عام 2022 مقابــل 350 ألف رأس عام 2021 بنسبة زيادة قدرهـا 4‚20 ٪.