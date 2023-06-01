440 ألف غرفة فندقية في مكة لاستقبال الحجاج

كتب- وكالات

شرعت المساكن المخصصة لإسكان حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة منذ وقت مبكر في أعمال التجهيزات والتهيئة لاستقبال ضيوف الرحمن.

وفي هذا السياق، قال المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة أسامة الزيتوني لـ"العربية.نت": "قامت الأمانة بإصدار التصاريح المطلوبة من خلال المكاتب الهندسية المعتمدة للقيام بمهام استقبال الطلبات وتدقيقها والتأكد من توفر الاشتراطات والمواصفات.

وبلغ عدد التصاريح الصادرة 3442 تصريحا، بإجمالي ما يقارب 440000 غرفة، وبما يستوعب نحو 1900000 حاج.

وجميع هذه المباني مستوفية الاشتراطات المطلوبة".

وأكد الزيتوني أن اللجنة حالياً في مرحلة المتابعة والمراقبة لهذه المباني، حيث تم تشكيل العديد من الفرق الميدانية للمرور على كافة المباني ومتابعتها بشكل مستمر، والتأكد من استمرارية توافر الاشتراطات والمواصفات المطلوبة وسلامة المباني، حتى نهاية الموسم، لضمان راحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام طوال فترة تواجدهم هناك.

وأضاف أن لجنة إسكان الحجاج تتولى إصدار تصاريح إسكان الحجاج بموجب اللائحة التنفيذية، وذلك بهدف توفير مسكن آمن وصحي وملائم لحجاج بيت الله الحرام.

وتابع: "يتمحور عمل اللجنة على مرحلتين رئيسيتين، المرحلة الأولى تبدأ من غرة شهر محرم في كل عام، وحتى الوصول إلى العدد المطلوب من المنازل المصرحة نهاية شهر رجب، وهي المرحلة التي يتم خلالها إصدار التصاريح بعد التأكد من توفر الاشتراطات والمواصفات المطلوبة في المساكن. المرحلة الثانية تبدأ من بداية شهر ذي القعدة وحتى نهاية شهر ذي الحجة من كل عام، وفي هذه المرحلة يتم تشكيل العديد من الفرق الميدانية التي تقوم بالمرور على المساكن ومتابعتها ومراقبتها أثناء توافد وتواجد الحجاج للتأكد من استمرارية سلامتها وتوفر الاشتراطات بها".