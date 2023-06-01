4 علاجات منزلية فعالة للتخلص من النتوءات البيضاء تحت العيون

كتبت ميرفت رشاد

"ميليا" هى عبارة عن نتوءات بيضاء صغيرة تظهر غالبًا تحت العين وقد تبدو مزعجة جدًا، في حين أنها غير ضارة ، يسعى الكثير من الناس إلى الحصول على نصائح حول كيفية التخلص منها، يمكن أن تساعدك العديد من العلاجات المنزلية المفيدة في معالجة "الدخينات" تحت العينين، قد يتراوح هذا من استخدام العسل إلى منتجات حمض ألفا هيدروكسي (AHA) التي تساعد على إزالة الجلد الميت بلطف، وإليك كل ما تريد معرفته عن طرق العلاج " الميليا" حول العينين، وفقا لما نشره موقع "pinkvilla".

ما هي ميليا؟

تُعرف النتوءات البيضاء الصغيرة الموجودة أسفل العين والتي قد تظهر عادةً في أي مكان على الوجه ، مثل الأنف أو الخدين ، باسم الدخينات، غالبًا ما تبدو مثل الخراجات الصغيرة أو الرؤوس البيضاء ، ولكنها لا تنتج عن انسداد المسام أو الغدد الدهنية مثل حب الشباب التقليدي، هذه عبارة عن أكياس صغيرة مليئة بالكيراتين تتشكل عندما تنحصر خلايا الجلد الميتة تحت سطح الجلد.

العلاجات المنزلية للتخلص من ميليا تحت العيون

1. تقشير لطيف

باستخدام منتج مقشر لطيف أو منشفة ناعمة ، قم بتنظيف المنطقة المحيطة بالدخينات بلطف لإزالة خلايا الجلد الميتة، يمكن أن يساعد ذلك في تعزيز تساقط الدخينات بمرور الوقت ، كن حذرًا وتجنب الضغط المفرط أو الفرك بقوة ، فقد يؤدي ذلك إلى تهيج بشرتك.

2. ضغط دافئ أو بخار

قد يساعد تطبيق الكمادات الدافئة أو تعريض المنطقة للبخار على تنعيم الجلد وفتح المسام، هذا قد يساعد في الطرد الطبيعي للميليا، ضع قطعة قماش مبللة ودافئة على الدخينات تحت العين واحتفظ بها لبضع دقائق، كرر هذا عدة مرات في اليوم.

3. العسل

يُعرف العسل بخصائصه المرطبة والمضادة للبكتيريا، قد يساعد وضع كمية صغيرة من العسل الخام مباشرة على الدخينات وتركها لمدة 10-15 دقيقة قبل شطفها بالماء الدافئ، لكن يرجى التأكد من أنك لا تعاني من حساسية تجاه العسل وإجراء اختبار التصحيح قبل تطبيقه على مساحة أكبر

4. منتجات الريتينول أو حمض ألفا هيدروكسي (AHA)

قد تساعد الكريمات أو الأمصال التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تحتوي على الريتينول أو أحماض ألفا هايدروكسي ، مثل حمض الجليكوليك أو حمض اللاكتيك ، في تعزيز تجدد خلايا الجلد وتقشيرها، يمكن أن تساعد هذه المكونات في تقليل ظهور الدخينات بمرور الوقت. ومع ذلك ، توخي الحذر واتبع التعليمات الموجودة على المنتج ، لأنها يمكن أن تهيج منطقة العين الحساسة.