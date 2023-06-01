وكيل تعليم الغربية يجتمع بمديري الخدمات وموجهي عموم الأنشطة لمناقشة خطة النشاط الصيفى

الغربية عادل ضرة

عقد مساء اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ، اجتماعاً بحضور الدكتور السيد العراقى مدير عام الشئون التنفيذية، ومديري الخدمات بالادارات التعليمية العشر، وموجهي عموم الأنشطة لمناقشة خطة النشاط الصيفى والأندية الصيفية ومراكز تنمية القدرات ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، وذلك بقاعة التنمية المهنية بطنطا.

في بداية الاجتماع، قدم وكيل الوزارة الشكر لمدير عام الخدمات بالمديرية، ولمديرى الخدمات بالادارات التعليمية العشر، لتحقيق مراكز متعددة على مستوى الجمهورية في جميع الأنشطة.

ثم تناول خلال الاجتماع مناقشة خطة تعليم الغربية لتفعيل ممارسة الطلاب للأنشطة التربوية بالمدارس خلال إجازة نهاية العام، والتي تبدأ مع بداية الأسبوع المقبل، وبخاصة في جميع مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى جميع المدارس في الإدارات التعليمية العشر والتي لا تستغل في أعمال الامتحانات العامة، بالإضافة إلي تنفيذ قاعدة بيانات دقيقة تضم الموهوبين في المجالات الفنية والرياضية والاجتماعية والثقافية.

وطالب وكيل الوزارة أن تكون المدارس خلال الإجازة الصيفية نموذج مميز للأنشطة التربوية والرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية وهو الأمر الذي يجب العمل عليه بكل جدية والتزام حتي نستطيع من خلال مسئوليتنا أن نساهم في تأسيس وصقل مواهب أبنائنا الطلاب، لمواكبة التطور الذي يشهده العالم بصفة عامة ومصر بصفة خاصة، تحقيقاً لرؤية مصر 2030.

وفي ختام الاجتماع، أكد وكيل الوزارة على أهمية الأنشطة التربوية بالعملية التعليمية ودورها المحوري في صقل شخصية الطلاب وتنمية مواهبهم في جميع المجالات.