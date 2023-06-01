اليوم السابع
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وزير الطيران يبحث مع سفير بلغاريا أوجه التعاون المشترك فى مجال النقل الجوى

الخميس، 01 يونيو 2023 09:16 م
وزير الطيران يبحث مع سفير بلغاريا أوجه التعاون المشترك فى مجال النقل الجوى جانب من اللقاء
كتبت رحاب نبيل

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التقى الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، اليوم الخميس، بمقر ديوان عام الوزارة، ديان كاتراتشيف سفير جمهورية بلغاريا لدى مصر، بحضور عدد من قيادات وزارة الطيران المدنى والسفارة البلغارية بالقاهرة، وذلك في إطار اللقاءات المتعددة التي يعقدها الوزير مع سفراء دول العالم المختلفة، لبحث أوجه التعاون في مجالات الطيران المدني والعمل على تنشيط الحركة الجوية الوافدة من الخارج.

 
وفى بداية اللقاء، رحب وزير الطيران المدنى بالسفير البلغاري، مؤكدًا أن هذا اللقاء يأتي فى ضوء العلاقات الوطيدة والمتميزة التى تجمع البلدين على كافة الأصعدة، وبخاصة في مجال النقل الجوى، حيث أشار إلى أن قطاع الطيران يهتم بتعزيز سبل التعاون المشترك ودعم شراكات فعالة مع جميع دول جنوب شرق أوروبا، مؤكدًا على الدور الرئيسي والمحوري الذي تقوم به الوزارة في تنمية العلاقات الثنائية والجهود البناءة بين الجانبين في مجال تبادل الخبرات والحركة الجوية بما يخدم المصالح المشتركة لكلا الطرفين.
 
وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة، حيث من المزمع قيام شركة أيركايرو بتشغيل خط طيران مباشر بين مدينة الغردقة والعاصمة البلغارية "صوفيا " اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، كما استعرض الجانبان آليات التعاون فيما بينهما لدفع الحركة الجوية خلال الفترة القادمة، وتشجيع مزيد من الاستثمارات فى مختلف مجالات النقل الجوى في ضوء جهود الدولة المصرية الرامية نحو تحقيق التنمية الشاملة على كافة الأصعدة بوجه عام وتنمية قدرات وإمكانيات قطاع الطيران المدنى المصرى بوجه خاص.
 
ومن جانبه، أكد السفير البلغاري على عمق العلاقات المتميزة التي تربط البلدين ، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء المثمر؛ فى ظل ما يشهده قطاع الطيران المدنى المصرى من اعمال تطوير فى مختلف القطاعات خلال الفترة الحالية، مؤكدا علي فتح المزيد من آفاق التعاون والشراكات الجديدة مع الجانب المصرى.

 


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