اليوم السابع
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وزير الخارجية الفلسطينى لـ"إكسترا نيوز": إسرائيل لديها قناعة أن سقف المجتمع الدولى الإدانات

الخميس، 01 يونيو 2023 12:22 ص
وزير الخارجية الفلسطينى لـ"إكسترا نيوز": إسرائيل لديها قناعة أن سقف المجتمع الدولى الإدانات جانب من اللقاء
الأمير نصرى

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قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينيين رياض المالكي، إن المجتمع الدولي يكتفي بالتنديد بإنشاء المستوطنات، بالتالي إسرائيل وصلت إلى قناعة أن سقف المجتمع الدولي هو الإدانات، فقررت أن تتعايش مع الإدانات وتستمر في النهج الاستيطاني.
 
وأضاف خلال حديثه لبرنامج "حوار خاص" مع الإعلامية ريهام السهلي على شاشة "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل تخرق القانون الدولي ويجب أن تعاقب، لكن هناك ازدواجية في المعايير، أي دولة غير إسرائيل تحتل دولة تتعرض للعقوبات فورا، لكن إسرائيل لم تتلق عقوبة واحدة طوال 55 عاما، بسبب حماية بعض الدول لإسرائيل على رأسها الولايات المتحدة، تمنع صدور عقوبات ضد إسرائيل، ولو صدرت عقوبات لا تنفذ، وهذه الدول هي السبب في استمرار إسرائيل في طغيانها.
 
ولفت إلى أن كل الإجراءات الرادعة لإسرائيل، سواء الإجراءات المتواضعة أو المتشددة، خارج نطاق البحث في الأمم المتحدة، لأن أمريكا منعت أي دولة من التفكير حتى في فرض عقوبات على إسرائيل، بينما العقوبات فرضت فورا على روسيا بمجرد دخولها أوكرانيا، هذا الواقع الذي أمامنا.
 
وأكد أن المجتمع الدولي هو مجتمع متردد خائف غير متعاون يقع تحت ضغط ينظر إلى مصالحه لا مبادئه، وبالتالي علينا أن نغير هذا الوضع، من خلال التواصل بعديد الدول لإقناعها بالتجرد من كل الضغوطات والالتزام بمبادئها، لأنها قد تجد نفسها في أي لحظة في نفس الموقف.

وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينيين

رياض المالكي

إسرائيل

المستوطنون

إقامة الدولة الفلسطينية

هدم منازل الفلسطينيين

الاستيطان



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