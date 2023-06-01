وزيرة خارجية ألمانيا: لا يمكن للناتو قبول أعضاء جدد وهم فى خضم الحرب

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الناتو في أوسلو اليوم (الخميس) ـ إن "واشنطن تركز حاليا على العديد من القضايا الهامة التي من بينها الدعم الذي تقدمه لأوكرانيا لكي تصمد ضد العملية الروسية المستمرة عليها منذ أكثر من عام، كما أنها تسعى في الوقت نفسه إلى تعزيز قدرات حلف الناتو الدفاعية الرادعة، بالإضافة إلى العمل على انضمام المزيد من الأعضاء إلى الحلف بما فيهم السويد".

من جانبه أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج ـ خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي أوردته قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية ـ اتفاق جميع الأعضاء في الحلف على أن الناتو مفتوح للجميع، ولا يمكن لأحد الاعتراض على أن تصبح أوكرانيا عضوا فيه، مشددا على أهمية العمل على انضمام أوكرانيا لحلف الناتو حتى تصبح دولة مستقلة ذات سيادة.

وشدد أمين عام حلف شمال الأطلسي على ضرورة العمل على تعزيز قدرات الناتو الدفاعية الرادعة وتوطيد العلاقات، بين دول الأعضاء وإحراز المزيد من التقدم حول انضمام السويد إلى الحلف.