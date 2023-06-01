وزارة العمل: 4 آلاف فرصة عمل لشباب الشرقية فى ملتقى توظيفى بمشاركة 40 شركة

كتبت آية دعبس

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الشرقية ، اليوم الخميس، عن انطلاق ملتقى التوظيف للشباب، بالصالة المغطاة للشباب والرياضة بجوار التجنيد بالزقازيق ، بمشاركة أكثر من 40 شركة، يوفر 4000 فرصة عمل، وذلك في إطار برنامج "فرصة" الذي ينفذ من خلال مشروع "تشغيل الشباب في مصر" بالتعاون بين وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي، ومحافظة الشرقية ، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتنظيم هذه الملتقيات داخل المحافظات لتوفير فرص عمل للشباب .

وأكد وزير العمل حسن شحاتة فى تصريحات صحفية حول الملتقى أنه هناك علاقة وطيدة وتعاون مشترك مع منظمة العمل الدولية، ومكتبها بالقاهرة في العديد من البرامج والمشاريع، والتي من شأنها تعزيز علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وتوفير بيئة عمل لائقة ، مشيراً إلى التزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية، وإتباع سياسات من شأنها توفير الحماية والرعاية الاجتماعية والحياة الكريمة لجميع الفئات بما فيها العمالة غير المنتظمة، وذوي الهمم ، وفى هذا الشأن سعت الوزارة إلى زيادة عدد ملتقيات التوظيف للشباب في المحافظات بالتنسيق والتعاون مع منشآت القطاع الخاص والإستثمارى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين ، وتخصيص جانب من هذا المتلقيات لذوى الهمم لإستيفاء نسبة تعيينهم داخل تلك المنشآت كما حددها القانون ، مما يسهم بفعالية في خفض معدلات البطالة ودفع الإقتصاد .

وفى نفس السياق قدم "الوزير" نصيحة للشباب المصري بضرورة تغيير ثقافتهم تجاه العمل، وأن يُقبلوا على العمل الحر والاستفادة من كافة مبادرات الدولة التي تُشجع على العمل الحر ، كما انه جارى العمل مع المنظمة على إستراتيجية وطنية للتشغيل، من أجل توثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل،وتوفيرالمعلومات الحقيقية، والمشاركة بشكل عملي في القضاء على البطالة، موضحاً وضع كافة امكانيات "الوزارة" بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، لإنجاز تلك الاستراتيجية مع كافة الأطراف المعنية للخروج باستراتيجية وطنية معلوماتية وخدمية تتماشي مع متطلبات سوق العمل في "الجمهورية الجديدة "..منوهاً إلى أهمية تلك "الاستراتيجية" بالنسبة لمتغيرات سوق العمل المصري، ورسم السياسات التي تعمل على توفير فرص عمل حقيقية للشباب .

وأوضح أحمد عبد الهادى وكيل مديرية العمل بالشرقية في تقريره للوزارة ، أن المديرية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص بالمحافظة وفرت 4000 فرصة عمل على مجموعة من الوظائف في عدد من القطاعات ومنها : القطاع الخدمي (سائقين -مسئولين تمويل-مندوب مبيعات-افراد امن-كول سنتر-مدخل بيانات) ،و القطاع الصناعي (عمال انتاج-فنين صيانه -فنى لحام -براد) ، والقطاع الزراعي ( مهندسين زراعيين – عمال زراعيين – فنيين ) ، وقطاع الاغذية ( عضو فريق - عامل انتاج - مساعد انتاج - عامل نظافة - عامل مخازن – عضو فريق – مدير مطعم – متلقي طلبات ) ، وقطاع الملابس ( عمال انتاج – عمال مكواه ) ، وقطاع الدهانات ( مسئول مبيعات ).

وقال مدير المديرية أن المزايا التى توفرها الشركات المشاركة بالملتقى تتمثل في تأمين صحي وإجتماعى ، و بدل انتقال أو توفير وسيلة للانتقال، و بدل وجبة ، وغيرها من المزايا التى تحقق الرضا الوظيفى وتزيد من الإنتاجية ، داعياً الشباب إلى متابعة الجهود التى تبذلها وزارة العمل بالمحافظات لتوفير فرص عمل لائقة للشباب في منشآت القطاع الخاص والإستثمارى، وكذلك فرص التدريب المهنى على المهن التى يتطلبها سوق العمل والتى تؤهل الشباب للإلتحاق بالوظائف التى يرغبون في العمل بها .