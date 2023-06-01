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وزارة التموين تبدأ اليوم صرف دفعة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية

الخميس، 01 يونيو 2023 05:30 ص
وزارة التموين تبدأ اليوم صرف دفعة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم، الخميس، فى صرف الدفعة العاشرة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بجانب أيضا السلع التموينية التي تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا على بطاقات التموين.
 
وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية على بطاقات التموين، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة، كما توفر الوزارة أيضا كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى وسيتم صرف السلع المدعمة على بطاقات التموين.
 
ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمد مخازن الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بجميع السلع الغذائية استعدادا لصرف المقررات التموينية عن شهر يونيو  اعتبارا من اليوم الخميس، وأيضا صرف الدفعة العاشرة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات من الأسر الأولى بالرعاية، كما وجه الوزير بزيادة معدلات ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة المنتجات يكفى لفترات طويلة.

التموين

السلع الغذائية

أسعار زيت الطعام

زيت الطعام

مخزون زيت الطعام

الدعم الاستثنائي للاسر الاولى بالرعاية

زيادة الدعم

زيادة التموين

دعم التموين

زيادة دعم التموين

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