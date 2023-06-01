اليوم السابع
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واشنطن توقف تزويد موسكو ببيانات عن الأسلحة النووية وفق معاهدة نيو ستارت

الخميس، 01 يونيو 2023 11:30 م
واشنطن توقف تزويد موسكو ببيانات عن الأسلحة النووية وفق معاهدة نيو ستارت بلينكين وزير الخارجية الأمريكى
كتب محمد جمال

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أعلنت واشنطن اليوم وقف تزويد موسكو ببيانات عن الأسلحة النووية وفق معاهدة نيو ستارت، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

يذكرأن، مرر البرلمان الروسي بغرفتيه، قانون تعليق عمل البلاد بمعاهدة "نيو ستارت" بشأن التسلح النووي، بعد يوم من إعلان الرئيس، فلاديمير بوتين تعليق العمل بها.
 
وبهذه الخطوة، يدخل تعليق مشاركة روسيا في معاهدة "نيو ستارت"، وهي آخر اتفاقية متبقية مع الولايات المتحدة على صعيد الحد من التسلح النووي، حيز التنفيذ تقريبا.
 
ولم يبق سوى إجراء روتني، حسب وكالة الأنباء الروسية "تاس"، وهو نشر القانون في الجريدة الرسمية، وبعدها سيصبح القرار الروسي نافذا.
 
وقالت "تاس" إن مجلس الاتحاد الروسى (الغرفة العليا في البرلمان) وافق بالإجماع على تمرير مشروع قانون تعليق العمل بالمعاهدة.
 
وكان بوتين قد أعلن في خطاب حالة الاتحاد أمام البرلمان الروسى، تعليق العمل بالمعاهدة التي تضع قيود على الترسانات النووية الاستراتيجية للبلدين، متهما الغرب بالغرب بالتورط المباشر في محاولات ضرب قواعد بلاده الجوية الاستراتيجية.
 
وبعد الخطاب وجه بوتين قراره إلى مجلس الدوما (الغرفة السفلى للبرلمان الروسي)، من أجل إقراره، وهو ما تم في وقت سابق الأربعاء.
 
وفي حال أرادت روسيا العودة عن خطوتها هذه، فيتطلب الأمر قرارا من الرئيس بوتين.

 


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