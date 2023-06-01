واشنطن بوست: ترامب تفاخر بامتلاكه وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض

كتبت ريم عبد الحميد

حصل المدعى الخاص فى قضية وثائق ترامب على تسجيل يعود لعام 2021، والذى ظهر فيه ترامب متفاخرا بشأن امتلاكه وثيقة سرية مرتبطة بإيران، والتى تشير إلى أن الرئيس السابق يفهم المخاوف الأمنية والقانونية المتعلقة بحيازته مثل هذه المعلومات المقيدة، بحسب ما قال أشخاص مطلعون على الأمر.

ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، فإن التسجيل تم خلال لقاء فى منتجع ترامب للجولف فى بيدمينست بولاية نيوجيرسى، بخسب ما أفادت المصادر التى رفضت الكشف عن هويتها لمنافشة تحقيق جنائى مستمر. ويظهر التسجيل الصوتى ترامب متحدثا عن وثيقة مكونة من عدة صفحات زعم أنها عن إمكانية مهاجمة إيران، وأعرب عن رغبته فى مشاركة المعلومات مع الآخرين، لكنه أدلى باعتراف نوعا ما بانه لا ينبغى أن يفعل ذلك.

وكات شبكة سى إن إن أولى من كشف عن التسجيل لكن لم يتم الإعلان عنه. لكن بالنسبة للمحققين بوزارة العدل الذي يفحصون سوء التعامل المحتمل من ترامب مع الوثائق السرية بعد أن غادر البيت الابيض، فإن هذا التسجيل يمكن أن يكون دليلا مهما على إدراك ترامب وفهمه للقواعد المتعلق بالمعلومات السرية، وربما يظهر ظريق وثائق حسسة محددة بمجرد أن غادرت البيت الابيض.

وأشار محامو ترامب إلى أن الرئيس السابق إما لم يعرف أنه يمتلك وثائق سرية بعد مغادرة البيت الأبيض أو ربما أزال السرية عن هذه المواد اثناء وجوده فى المنصبز

وقال جيمس تراستى، محامى ترامب لسى إن إن : لو كا لديك سلطة رفع السرية، فأن غير مرتبط بأى عملية بيروقراطية.

ويتركز تحقيق سميث على ما يبدو على الوثائق السرية المكتشفة فى أغسطس الماضى فى مارالاجو، مقر إقامة ترامب فى فلوريدا، وذلك بعد أسابيع من مطالبة وزارة العدل بعودة كافة الوثائق المصنفة سرية، وسلم أحد محاميى ترامب وثائق ردا على أمر الاستدعاء.