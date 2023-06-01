اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 يونيو 2023 08:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

هل يمكنكم رؤية الأهرامات؟.. رائد فضاء إماراتى يتغزل فى أم الدنيا من الفضاء

الخميس، 01 يونيو 2023 08:07 م
هل يمكنكم رؤية الأهرامات؟.. رائد فضاء إماراتى يتغزل فى أم الدنيا من الفضاء مصر من الفضاء
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دائما ما تكون مصر هى محط أنظار الجميع لموقعها المتميز وسط العالم والكرة الأرضية، ودائما ما كانت أيضا محط أنظار الفضاء، فبعد التقاط رائدى الفضاء: الفرنسى توماس بيسكيه، والأمريكى روبرت شين كمبرد، صورا من الفضاء لنهر النيل والدلتا والبحر الأحمر وأرض الفيروز شبه جزيرة سيناء، سار على خطاهما رائد الفضاء الإماراتى سلطان النيادى.

 

النيادي نشر عبر حسابه على تويتر، صورة من الفضاء وتظهر فيها منطقة أهرامات الجيزة، ووصف مصر بأنها التاريخ وتحتضن حضارة الفراعنة، قائلا: "هنا مصر التي تحتضن تاريخ الفراعنة وحضارتهم من آلاف السنين".. متسائلا: "هل يمكنكم رؤية الأهرامات؟".

 

مصر من الفضاء
مصر من الفضاء

 

وسبق وشارك رائد الفضاء الإماراتى سلطان النيادى، متابعيه بفيديو يرصد خوضه لتجربة السير فى الفضاء، وعلق على التجربة قائلا:"تجربة مليئة بالتحديات الصعبة".

 

وقال رائد الفضاء الإماراتى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر:"‏مهمة السير فى الفضاء كانت تجربة مليئة بالتحديات الصعبة. تعلّمت منها الكثير ولمست خلالها دعمكم الكبير، شكرًا لفريقَى مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة ناسا على كل ما حققناه ومواكبتهم الدائمة لي".

 

وتابع: "أشارككم هذا الفيديو الذى يختصر ساعات من العمل خلال هذه المهمة بينما أستعد لما هو قادم".

 

النيادي
النيادي

ولا يزال العالم يتابع بشغف الرحلة التاريخية للعرب، التى قام بها رائد الفضاء الإماراتى سلطان النيادى، الذى خاض أول مهمة سير فى الفضاء بتاريخ العرب خارج محطة الفضاء الدولية، ضمن البعثة 69، وهى المهمة التى وصفها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، بأنها إنجاز عربى فى مجال علوم الفضاء جاءت بعد عمل شاق وجهد وإصرار.


سلطان النيادي

الاهرامات

اهرامات الجيزة

مصر من الفضاء

الفضاء

حضارة مصر

الحضارة المصرية

سلطان النيادى

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة