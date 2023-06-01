نجار يبدع فى تحويل بواقى الخشب لتحف فنية مبهرة بدمياط.. صور

دمياط معتز الشربيني

أحمد الصيرفى نجار أبًا عن جد من أبناء محافظة دمياط يعتبر مهنة النجارة فن وموهبة وليست حرفة فقط ويسعي دائما لتطوير نفسه ومهنتة يصنع من بقايا الأخشاب تحف وأنتيكات مبهرة.

"اليوم السابع" التقى أحمد الصيرفى الحاصل على دبلوم فنى والذى قال :" لابد من توظيف ماتعلمناه في عملنا .. مجالي هو حرفة النجارة توارثت المهنة أبا عن جد، ولكن لابد أن يكون في تطلع للتطوير والإبداع وهي دي هوايتي المفضلة.. استخدمت بقايا الأخشاب وحاولت أعمل منها أشكال مختلفة تحف فنية وأنتيكات. "

يضيف أحمد الصيرفى:" كنت أهتم بالرسم والنحت علي الأخشاب وأفكر في استخدام بقايا الأخشاب والقطع الصغيرة لصناعة مجسم أو نموذج فني."

وكانت البداية هى صناعة سلسلة طويلة من الخشب بدون أى لحامات، وتركيب أشكال داخل زجاجات، حتى عمل مجسم قصر كامل داخل زجاجة كبيرة، ونحت مجسم للاعب محمد صلاح، وعدة أشكال فرعونية، ثم تطور العمل وأصبح متاحا استخدام أي نوع من الخامات وتطويعها لخدمة الفكرة المراد تنفيذها "جلد وأوراق وقماش.

وأشار أحمد الصيرفي :" البداية فكرة ويليها ترجمة الفكرة إلي رسم ثم مراحل الإعداد والتنفيذ، وعنصر الوقت غير أساسي في التنفيذ بقدر مايتم التنفيذ بالشكل المطلوب، وكان أخر ما تم تنفيذه هو عمل نمودج رأس شخص بالورق يمكن فردها وإطالتها ترجمة لمقولة "كبر دماغك."

وأكد الصيرفي : " الصانع الماهر هو من يستطيع تطوير معداته وأدواته حسب طبيعة عمله وهو ما أقوم بعمله فعليا أقوم بتعديل وصنع أى آداه تفيد تنفيذ الفكرة."











