نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية ..استمرار التصحيح وهذا موعد ظهورها

الشرقية - إيمان مهنى

أكد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن كنترول الشهادة الإعدادية مازال في مرحلة أعمال تصحيح كراسات الإجابة لمواد الدراسية، وأنها لم تنهِ بعد .

وأضاف رمضان لـ "اليوم السابع"، أنه عقب انتهاء التصحيح، ستجري أعمال مراجعات و رصد الدرجات الأمر الذي يستغرق أياما أخرى، لتحرى الدقة فى رصد الدرجات قبل الانتهاء من النتيجة، لافتا إلى أنه تفقد أعمال الكنترول، للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الكنترول وتقديم كافة التيسيرات لجميع المشاركين في أعمال التصحيح للانتهاء من أعمال التصحيح في الوقت المحدد تمهيداً لإعلان النتيجة.

وتابع رمضان مراحل سير العمل بلجنة النظام والمراقبة، واطمئن على دقة التصحيح والرصد، وأوصى بمراعاة الدقة والمراجعة الشاملة لكافة أجزاء ورقة الإجابة لإعطاء كل طالب حقه، وشدد على ضرورة تحرى الدقة فى رصد الدرجات قبل الانتهاء من النتيجة .

وكان طلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية، اختتموا امتحانات اخر العام يوم 26 مايو الجاري، حيث تقدم 138 الف طالب و طالبة، علي مستوي 20 إدارة تعليمية.