اليوم السابع
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"مياه المنوفية" تعلن خطة غسيل شبكات المياه خلال شهر يونيو 2023

الخميس، 01 يونيو 2023 11:00 ص
"مياه المنوفية" تعلن خطة غسيل شبكات المياه خلال شهر يونيو 2023 مياه الشرب
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، خطة غسل شبكات المياه بكافة مناطق المحافظة وفقًا للمناطق المحددة بجدول الغسل الدورى للشبكات خلال شهر يونيو 2023 م.
 
وأكد على التنسيق الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية كل فى نطاقه، والتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير والتعامل الفورى، مع أى طوارئ حفاظًا على صحة المواطنين.
 
وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه، وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل حتى وإن وجدت بالشبكة، كما تنوه الشركة بأنه حال ظهور أى رواسب عالقة بالمياه أو عكارة بعد إجراء عملية الغسيل يتم تشغيل المياه بعض الوقت للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن الغسيل. 
 
 
 
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