وقال جروشكو، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية إنه "في ضوء التوصيات الهادفة إلى تعزيز سلامة محطة زابوروجيا والتي ورد ذكرها في بيان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، سنواصل حماية المحطة بطريقة لن تمنح فرصة لكييف والغرب الجماعى لانتهاكها".



وأضاف: "سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز سلامة محطة زابوروجيا للطاقة النووية وفقًا لتشريعاتنا الوطنية والالتزامات التى قطعناها على أنفسنا بموجب عضويتنا داخل الهيئات القانونية الدولية ذات الصلة".