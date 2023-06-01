منطقة شمال سيناء الأزهرية تستعد لامتحانات الثانوية باجتماع تحضيرى

شمال سيناء - محمد حسين

تستعد منطقة شمال سيناء الأزهرية لبدء ماراثون الشهادة الثانوية الأزهرية فى شمال سيناء، وصرح محمد عبد العظيم عطية، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، بأنه تم عقد اجتماع مع رؤساء مراكز الأسئلة ورؤساء اللجان ومساعديهم استعدادًا لبدء الماراثون.

وأضاف عطية أنه تم التوجيه بتوفير المناخ المناسب أثناء أداء الامتحانات، وتوفير الخدمات الطبية والأمنية لضمان أداء جيد. كما تم عقد اجتماع سابق مع السكرتير العام للمحافظة وأعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة، لتوفير الخدمات الأمنية والصحية والمياه والكهرباء.

وأكد عطية فى اجتماعه أن جميع الاستراحات جاهزة ومجهزة بكافة الإمكانيات لراحة أعضاء اللجان ومعاونيهم، وأنها مؤمنة بشكل كامل. كما تم تفعيل غرفة العمليات بالمنطقة وتجهيزها لتلقى كافة المشكلات والعمل على حلها، وأنها على تواصل دائم ومستمر مع رؤساء اللجان ومساعديهم.

من جهته، صرح ياسر النجار، مدير إدارة الامتحانات، بأنه تم تسليم الأسئلة لمراكز الأسئلة المختلفة وتأمينها وتوفير الحراسات الخاصة بها، وأن عدد اللجان هو 7 لجان على مستوى المحافظة، وعدد طلاب القسم الأدبى هو 350 طالبًا وطالبة، وعدد طلاب القسم العلمى هو 240 طالبًا وطالبة، وسيبدأ الطلاب بأداء الامتحانات بدءًا من السبت القادم.