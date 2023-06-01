منصة أيادي مصر بالأقصر تنظم ورشة عن التسويق الرقمي لدعم السيدات والفتيات

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت وحدة منصة "أيادى مصر" للحرف اليدوية والتراثية بديوان عام محافظة الأقصر، برئاسة نجوى على النوبى، أولى فعاليات الورش الخاصة بالتسويق الرقمي بقاعة المؤتمرات الدولية بالأقصر، وذلك من خلال شرح كامل لكيفية عمل قنوات تسويقية على السوشيال ميديا وتصميم الدعاية الإعلانية لأصحاب الحرف اليدوية والصناعات والمشغولات اليدوية، وفى إطار إهتمام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بدعم الحرف اليدوية المنتشرة فى قرى المحافظة.

وتناولت فعاليات الورشة بالأقصر، كيفية عمل صفحة خاصة للدعاية والإعلان على مواقع التواصل الاجتماعى وكيفية تفعيلها من خلال الحساب الشخصى، وذلك بطريقة إحترافية كأحد وسائل التسويق الإلكتروني والرقمى، حيث تعمل منصة أيادي مصر على استهداف 300 سيدة وفتاة ضمن خطة عمل المنصة خلال الثلاثة أيام.

وأكدت ريهام رضوان المحاضر في تلك الورشة، أن استخدام التسويق الإلكتروني هو أحد سمات العصر الحديث الذى يجب أن يتسم ببعض السمات، والتى من شأنها رفع درجة وقيمة المنتج المراد تسويقه مثل نوعية الصور وعدم صناعة محتوى تسويقي متشابه في الشكل والمضمون مع منتج آخر تم تسويقه من قبل، حيث أقيمت ورشة العمل على مدار 3 أيام، بحضور العديد من السيدات والفتيات المستهدفات بالتدريب من كافة قرى ومراكز محافظة الأقصر، وذلك بحضور ثناء عبده العريان مدير عام قاعة المؤتمرات الدولية بالأقصر، وبالتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة برئاسة نورا عثمان.

فيما نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، مؤتمر "صنع في مصر" بقاعة المؤتمرات الدولية بالأقصر، ليكون نواة بدء ضمن مبادرة (صنع في مصر) والتي تهدف إلى دعم أصحاب الحرف التراثية والأعمال اليدوية، وذلك بحضور شركاء المبادرة الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، ومحمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، ومنتصر البنهاوي مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور هشام علي وكيل وزارة القوى العاملة.





