مطار مرسى علم الدولى يستقبل 14 رحلة طيران دولية أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم الدولى ، اليوم الخميس، 14 رحلة طيران دولية ضمن 118 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى وحتى غدا الجمعة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافدين .

وتبين من جدول رحلات الطيران الوافدة اليوم الخميس، وصول 4 رحلات من التشيك، ورحلة من بولندا، ورحلتين من سويسرا، ورحلة داخلية، و3 رحلات من إيطاليا، ورحلة من ألمانيا وأخرى من هولندا .

وتقوم السلطات المختصة بالمطار بتسهيل الإجراءات على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط وصولا للفندق للاستمتاع بإجازاتهم فى فنادق مدينة مرسى علم على ساحل البحر الأحمر .

كما تبين من جداول الرحلات الاسبوعية أن تصل خلال الاسبوع بداية من السبت الماضى حتى غدا الجمعة 118 رحلة تصل من 11 دولة أوربية أكثرها وصولا من ألمانيا ثم بولندا والتشيك وإيطاليا، كذلك تصل رحلات من النمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا .