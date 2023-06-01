مطار سوهاج يحصل على شهادة الأيزو الدولية بمجال تطبيق معايير السلامة والجودة

حصل مطار سوهاج الدولى على شهادة الأيزو الدولية (ISO 9001-2015) و المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة SGS المتخصصة بمجال تطبيق معايير أنظمة السلامة والجودة الشاملة.

وصرح المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بأن تلك الشهادة تأتي تطبيقا لسياسات وزارة الطيران المدني بالارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين بجميع المطارات المصرية في سبيل دعم وزيادة أعداد السائحين، وتعد اعترافا بتطبيق مطار سوهاج الدولي لأسس ومبادئ الجودة الشاملة وفق خطط تطوير منظومة المطارات المصرية.

جدير بالذكر أن نظام إدارة الجودة آيزو 9001 يساعد على مراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات ويعد من أكثر معايير إدارة الجودة انتشاراً في العالم، كما أنه يساعد على تطوير آلية أداء الأعمال في مختلف المجالات.