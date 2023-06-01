مضيفة أرجنتينية تعرقل رحلة طيران للانتقام من زوجها السابق..ادعت وجود "قنبلة"

فاطمة شوقى

اعتقلت السلطات الأرجنتينية مضيفة طيران بتهمة نشر تهديد بوجود قنبلة على متن طائرة متجة إلى ميامى وذلك للانتقام من زوجها السابق، حيث أنها تسببت في شل رحلة الخطوط الجوية الأرجنتينية الى البلاد، وفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وقالت الصحيفة إن الشرطة الأرجنتينية ألقت القبض على مضيفة الطيران دانييلا كاربونى لاتهامها بنشر تهديد كاذب بوجود قنبلة على متن طائرة متجه الى ميامى بهدف الانتقام من زوجها السابق ، وذلك من خلال مكالمة هاتفية اتضح انها من ابنة كاربونى بتحريض منها ، وأبلغت الطيار بأن هناك قنبلة على متن الطائرة ، مما أدى الى توقف الرحلة لتفتيش الطائرة مما أدى الى تعطيل الرحلة لأكثر من 7 ساعات ، وجارى التحقيق مع المضيفة في الوقت الحالي.

تم استدعاء كاربوني للإدلاء بشهادتها أمام القاضي المسؤول عن قضية جنائية حيث تواجه تهماً بالترهيب العلني وعرقلة الخدمات العامة والإكراه المشدد.

وقال موظف سابق فى الخطوط الجوية الأرجنتينية كان قد صادف وجوده على متن رحلات مع كاربوني عبر الهاتف: "لقد صدمت جميع زملائها والأشخاص الذين عرفوها"، وما أثار غضبها أنها علمت بأن زوجها السابق كان يسافر مع امرأة آخرى الى ميامى وأنهما سيقضيان تلك الفترة من الوقت معًا.

تكبدت الخطوط الجوية الأرجنتينية خسارة أكثر من مليون دولار بين عملية إجلاء الركاب وإعادة جدولة المغادرة إلى ميامي.