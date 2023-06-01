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مصرع 6 أشخاص وإصابة 5 أخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر

الخميس، 01 يونيو 2023 12:29 ص
مصرع 6 أشخاص وإصابة 5 أخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر حادث - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين بسبب حادث انقلاب ميكروباص، ثم حدوث اشتعال بالكامل فى السيارة أعلى طريق الأوسطى بالقرب من صينية الواحات نطاق مدينة 6 أكتوبر ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الصحراوى فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة وفاة 6 أشخاص وإصابة 5 أخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.
 
ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها.
 
 
 

انقلاب ميكروباص

اخبار الحوادث

انقلاب سيارة

طريق الصحراوى

أكتوبر



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