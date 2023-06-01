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مصرع فتاة صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمزلقان زكي فى قها

الخميس، 01 يونيو 2023 11:31 ص
مصرع فتاة صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمزلقان زكي فى قها جثة
القليوبية إبراهيم سالم

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لقيت فتاة مصرعها، إثر اصطدام أحد القطارات بها، أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمنطقة مزلقان زكي دائرة قسم شرطة قها، من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ما أدى إلى وفاتها على الفور، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قها التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قها، يفيد ورود بلاغ من الأهالي باصطدام قطار القاهرة الإسماعيلية، بفتاة أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بمنطقة مزلقان زكي دائرة القسم.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "د أ م"، 18 سنة، طالبة، ومقيمة ترسا دائرة مركز طوخ، إثر اصطدام أحد القطارات بها أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بمنطقة مزلقان زكي دائرة القسم، والجثة عبارة عن أشلاء.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قها التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، وشيع الأهالي الجثمان لمثواه الأخير وسط حالة من الحزن على رحيلها بهذا الشكل المأساوي.


 

 


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