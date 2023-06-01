مصرع شخص فى حادث قطار بقنا

قنا صابر سعيد

لقى شخص مصرعه، اليوم الخميس، في حادث قطار بمحطة الأشراف الغربية التابعة لمركز قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المستشفى.



تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العلميات يفيد مصرع شخص في حادث قطار بمحطة الأشراف الغربية التابعة لمركز قنا، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف وقوة أمنية إلى مكان الواقعة وجاري نقل الجثة.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.