مصرع شخص فى حادث قطار بقنا

لقى شخص مصرعه، اليوم الخميس، في حادث قطار بمحطة الأشراف الغربية التابعة لمركز قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المستشفى.
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العلميات يفيد مصرع شخص في حادث قطار بمحطة الأشراف الغربية التابعة لمركز قنا، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف وقوة أمنية إلى مكان الواقعة وجاري نقل الجثة.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.
جثة - ارشيفية
قنا صابر سعيد
لقى شخص مصرعه، اليوم الخميس، في حادث قطار بمحطة الأشراف الغربية التابعة لمركز قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المستشفى.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى شخص مصرعه، اليوم الخميس، في حادث قطار بمحطة الأشراف الغربية التابعة لمركز قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المستشفى.
الموضوعات المتعلقة
أمن قنا يضبط شابا متهما بالاتجار فى الحشيشالأحد، 14 مايو 2023 10:44 ص
أمن قنا يكثف جهوده لضبط المتهم في إصابة شاب بطلق ناريالخميس، 11 مايو 2023 11:40 ص
أمن قنا يكثف جهوده لضبط المتهمين فى إصابة شاب بطلق نارىالأربعاء، 03 مايو 2023 10:33 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة