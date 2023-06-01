اليوم السابع
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مصرع شخص فى حادث قطار بقنا

الخميس، 01 يونيو 2023 01:32 م
مصرع شخص فى حادث قطار بقنا جثة - ارشيفية
قنا صابر سعيد

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لقى شخص مصرعه، اليوم الخميس، في حادث قطار بمحطة الأشراف الغربية التابعة لمركز قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المستشفى.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العلميات يفيد مصرع شخص في حادث قطار بمحطة الأشراف الغربية التابعة لمركز قنا، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف وقوة أمنية إلى مكان الواقعة وجاري نقل الجثة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.


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امن قنا

الاشراف الغربية

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