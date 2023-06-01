اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 يونيو 2023 02:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شاب أصيب بصعق كهرباء فى إمبابة

الخميس، 01 يونيو 2023 01:04 م
مصرع شاب أصيب بصعق كهرباء فى إمبابة اسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فارق شاب الحياة نتيجة إصابته بصعق كهرباء فى إمبابة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة إصابته بصعق كهرباء فى إمبابة. 

 

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن شابا فقد حياته نتيجة إصابته بصعق كهرباء، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر

 

بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

 


صعق كهرباء

مصرع شاب

إمبابة

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة