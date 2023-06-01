اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مصدر أمنى لـ أ ش أ: تكثيف التواجد الميدانى لمساعدة المواطنين فى مواجهة العاصفة

الخميس، 01 يونيو 2023 04:04 م
مصدر أمنى لـ أ ش أ: تكثيف التواجد الميدانى لمساعدة المواطنين فى مواجهة العاصفة عاصفة ترابية
(أ ش أ)

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أكد مصدر أمنى رفيع المستوى اليوم الخميس، رفع درجات الاستعداد، وتكثيف التواجد الميدانى، لمساعدة المواطنين فى مواجهة موجة الطقس السيئ التى تشهدها بعض محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذ التوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

وأوضح المصدر- فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه تم تعزيز التواجد الأمنى بكافة الشوارع والميادين، وكذلك الطرق السريعة، لتسيير حركة المرور وتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين، ولاسيما مع انعدام الرؤية على بعض الطرق بسبب العاصفة الترابية.

ولفت إلى أنه تم على الفور الدفع بخدمات الإغاثة العاجلة أعلى كوبرى أكتوبر بمنطقة رمسيس بعد سقوط لوحة إعلانية كبيرة جراء العاصفة، حيث تم التنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية، لرفعها على الفور وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها، وذلك بعد حدوث تكدسات مرورية أعلى الكوبرى جراء سقوط اللوحة الإعلانية.

وأشار إلى أنه تم نشر سيارات الإغاثة والدفع الرباعى، والأوناش المرورية، على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية بمختلف المحافظات، لرفع أى معوقات مرورية، والمساهمة فى الحد من آثار العاصفة الترابية، بالإضافة إلى تقديم المساعدة للمواطنين والتدخل الفورى فى كافة المواقف الطارئة.

وشدد المصدر الأمنى على أن ذلك يأتى انطلاقًا من الدور المجتمعى لوزارة الداخلية، والهادف نحو تقديم كافة أوجه الدعموالمساعدة للمواطنين، ولاسيما فى المواقف الطارئة.


العاصفه الترابيه

مواجهه العاصفه الترابيه

موجة الطقس السيئ

طقس سيئ

وزاره الداخليه



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